Движение в своих соцсетях продемонстрировал эффектный видеоролик, в котором показал свою новую форму. Начинается ролик с того, что два парня рисуют кабриолет в желто-черных цветах – такая же машина параллельно едет по улицам Львова.

Динамо устроило презентацию новой формы с 11-летним фанатом команды, который потерял отца на войне

Далее к автомобилю по очереди подходят игроки Руха, после чего под песню Океана Эльзы "Все буде добре" и показывают новые домашний и гостевой комплекты.

На форме одним из главных дизайнерских элементов стал геометрический терен внизу футболки, который "стилизован в духе современной геральдики: острые, ломаные линии – как сжатая энергия, прорывающаяся сквозь пространство и время". Также форму украшают звезды, которые символизируют "цели, мечты и победы, к которым мы движемся. Они не многочисленны, но каждая – яркая и значимая".