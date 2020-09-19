Рух сообщил результаты последнего тестирования на коронавирус – вылечились не все
Рух постепенно возвращается к нормальной работе после коронавирусного кризиса.
Подопечные Ивана Федыка провели две тренировочные сессии перед матчем 3 тура УПЛ против Колоса, информирует официальный сайт львовского клуба.
Рух объявил о подписании двух легионеров
Движение был вынужден пропустить игру предыдущего тура из-за массового выявления COVID-19 – заболели сразу 5 человек. В среду "желто-черные" прошли повторное ПЦР-тестирование, результаты которого оказались значительно оптимистичнее. Все футболисты, тренерский штаб и персонал клуба здоровы, кроме одного игрока, который продолжает находиться на самоизоляции.
Добавим, что матч Рух – Колос начнется завтра в 19:30. Новичок УПЛ стартовал в элите поражением от Ворсклы со счетом 2:5.
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