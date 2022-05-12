"У нас запланирована очная встреча на 27 мая, на которую приглашены все клубы УПЛ и клубы, претендующие на повышение в классе, а также руководство УАФ и ПФЛ. Там мы обсудим все возможные варианты дальнейшего развития событий.

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Что касается чемпионата U-19, то большинство клубов поддержали предложение Руха, чтобы провести матчи в Польше. Предложение львовского клуба поддержали Ингулец и Колос. Это решение было направлено в Исполком УАФ для окончательного утверждения. После получения решения Исполкома мы окончательно согласуем все организационные моменты с Рухом", – сказал Дикий в комментарии FanDay.

Напомним, Рух настроен побороться за путевку в Юношескую лигу УЕФА 2022/23. "Желто-черные" по потерянным очкам являются лидерами чемпионата U-19, поэтому инициируют доигрывание своих трех пропущенных поединков в Польше. Соперниками львовян должны стать Ингулец, СК Днепр-1 и Колос. Пока не соглашаются доиграть юношеское первенство лишь днепряне.

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