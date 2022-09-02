Рух в рамках 3-го тура УПЛ принимает Шахтер. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 3-го тура чемпионата Украины 2022/23 между Рухом и Шахтером начнётся в 17:00 по киевскому времени. Прямая трансляция запланирована на телеканале 2+2 (в частности, и в бесплатном приложении на Киевстар ТВ) и RUH TV на платформе MEGOGO – впрочем, не факт, что они там действительно пройдут.

В предыдущем домашнем матче львовян официальный транслятор УПЛ бросил страйки на трансляцию во всех медиа-ресурсах Руха, кроме официального фейсбука клуба.

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Стартовые составы

Рух: Панькив – Сыч, Слюсар, Дидык, Лях – Федорчук, Сапуга – Рунич, Притула, Соломон-Отабор – Климчук

Запасные: Герета, Таллес, Довгий, Бойчук, Карабин, Пидгурский, Федор, Холод, Мисик

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондар, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Петряк, Судаков, Мудрик – Сикан

Запасные: Шевченко, Пятов, Траоре, Швед, Зубков, Джурасек, Топалов, Тейлор, Очеретько, Фарина, Козик

Рух – Шахтер: анонс матча УПЛ