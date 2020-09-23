И Рух, и Шахтер пропустили месяц из-за паузы на матч сборных и вспышка коронавируса в составе львовян, поэтому матч третьего тура синхронно провалили. Подопечные Ивана Федыка, несмотря на пафосный переезд на Арену Львов, потерпели заслуженное поражения от резерва Колоса, пропустив дважды за двадцать минут, однако стоит быть справедливым – первый гол ковалёвцы забили из явного офсайда. Впрочем, дебютант УПЛ ничего интересного в ответ не организовал даже после перерыва, когда соперник отдал инициативу и откровенно отбивался. Только в компенсированное время хозяева заработали случайный пенальти, но и его Кондраков не реализовал – сократить отставание удалось лишь с добивания.

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По всем показателям Рух выглядит самым слабым новичком УПЛ. Тут и состав очень тянет на Первую лигу, и тренер наименее опытный, и сам футбол катастрофически пресный – даже дубль Колоса уверенно его прибивает, а Ворскла громит с закрытыми глазами. Как эта команда сможет зацепиться хотя бы за очко против Шахтера? Разве что "автобусом", но и он у львовян не впечатляет. Впрочем, это лишь первые матчи, поэтому существует вероятность, что с каждым новым поединком этот коллектив будет набирать обороты.

Шахтер на выходных разделил очки с Зарей. Это был центральный матч, в котором не стыдно оступиться – тем более, что Луиш Каштру разбавил состав Корниенко и Трубиным, а пенальти луганчан был откровенно "левым". Впрочем, не стоит забывать, что подопечные Виктора Скрипника на старте сезона проиграли дважды, даже с Мариуполем не продемонстрировав в качественного футбола – но "горняков" около часа они рвали на контратаках, после чего спокойно отгородились грамотным блоком. Дончане ничего интересного после гола с углового на старте второго тайма так и не создали.

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Теперь нужно реабилитироваться. Очевидно, что Шахтер в матче против Руха выступает в роли фаворита, но интересно посмотреть, продолжит ли тренерский штаб кадровые эксперименты – с одной стороны, соперник позволяет, а тот и же Мораес и Тайсон заслужили немного посидеть на банке. С другой – очки нужно набирать уже сейчас. В этом, пожалуй, и есть главная интрига поединка.

Кадровая ситуация

Травмированные: Исмаили, Малышев, Вакула (Шахтер)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Шахтер

Рух: Мысак – Копина, Билый, Дуць, Глиха – Калюжный, Федорчук – Кухаревич, Мартынюк, Русин – Синица

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Бондар, Матвиенко – Степаненко, Патрик – Тете, Антонио, Тайсон – Мораес

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

Шахтер требует реабилитации за ничью – и он её получит. Подопечные Ивана Федыка пока не готовы бороться даже с дублем Колоса, а тут приедет обозлённый чемпион. Конечно, на нём может сказаться усталость и слабая форма некоторых "горняков", но в целом трудно найти причину, по которой сегодня не случится разгрома. В этом не будет ничего зазорного – Рух сейчас просто не может тягаться с Шахтером. Всему свое время.

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