Карпаты могут отдать в годичную аренду в Рух бразильца Фабиано.

19-летний бразильский вингер Карпат Фабиано близок к переходу в Рух, сообщает Telegram-канал Inside UPL.

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Игрок не поехал с основной командой "львов" на сборы в Австрию. Вместо этого его пригласили на просмотр в другой львовский клуб. Для Руха бразилец может стать хорошим усилением, ведь команда достаточно давно ищет качественного вингера.

В прошлом сезоне Фабиано провел 9 поединков за молодежную команду Карпат, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Сам футболист стремится играть на взрослом уровне.

Если игрок впечатлит руководство Руха на просмотре, команда возьмет Фабиано в годичную аренду.

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