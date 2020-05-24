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"Рух сегодня порадовал": Кривцов озвучил главную задачу Шахтера в спарринге с львовянами

17:56 39 Читати українською
"Рух сегодня порадовал": Кривцов озвучил главную задачу Шахтера в спарринге с львовянами
Сергей Кривцов / ФК Рух

Защитник Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал победу "горняков" над Рухом (4:1).

Товарищеские матчи
Шахтер
4
4 : 1
1
Рух
11:00 24:05:2020
завершено
 

"Мы не так давно занимаемся в общей группе. Сегодня у нас была задача нагрузиться, но без фанатизма, чтобы не травмироваться.

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Впрочем, и соперник сегодня порадовал тем, что играл в атакующий и комбинационный футбол, а не просто оборонялся у своих ворот. Думаю, это для нас большой плюс", – сказал Кривцов в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, сегодня в товарищеском матче "оранжево-черные" уверенно одолели лидера Первой лиги – Рух – со счетом 4:1.

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Шахтер Шахтер Товарищеские матчи Сергей Кривцов Сергей Кривцов Рух Рух Шахтер - Рух
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