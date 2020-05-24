"Рух сегодня порадовал": Кривцов озвучил главную задачу Шахтера в спарринге с львовянами

Защитник Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал победу "горняков" над Рухом (4:1).

"Мы не так давно занимаемся в общей группе. Сегодня у нас была задача нагрузиться, но без фанатизма, чтобы не травмироваться.

Палкин оценил перспективы Руха в УПЛ после поражения от Шахтера

Впрочем, и соперник сегодня порадовал тем, что играл в атакующий и комбинационный футбол, а не просто оборонялся у своих ворот. Думаю, это для нас большой плюс", – сказал Кривцов в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, сегодня в товарищеском матче "оранжево-черные" уверенно одолели лидера Первой лиги – Рух – со счетом 4:1.

Шахтер – Рух: приличный уровень "горняков", неудержимый Соломон и жуткое падение Матвиенко