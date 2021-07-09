Львовский Рух может стать вторым клубом, который откажется от участия в следующем сезоне чемпионата Украины.

Рух может сняться с УПЛ вслед за Олимпиком, а причиной является ситуация со стадионами во Львове, сообщает журналист Андрей Сенькив в своем твиттере.

Олимпик официально снялся из УПЛ и приостановил свою деятельность

Как известно, стадион Украина был понижен в категории, поэтому там теперь невозможно проводить матчи УПЛ. Там Рух планировал проводить свои поединки чемпионата, поскольку не смог договориться о стоимости аренды Арены Львов.

Отмечается, что кроме этого, у президента Руха конфликт с президентом УАФ Андреем Павелко из-за переноса матчей львовского клуба с Арены Львов на Скиф для проведения поединков сборной Украины. "Сине-желтые", в итоге, проводили свои встречи в других городах.

Напомним, вчера, 8 июля, донецкий Олимпик объявил о снятии с чемпионата Украины и приостановлении своей деятельности. Минай вроде бы должен заменить клуб в следующем сезоне УПЛ.

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