Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону через товарищеские матчи. Читайте о поединках, которые состоялись 6 июля, на "Футбол 24".

Летние сборы, товарищеские матчи клубов УПЛ

Штурм (Австрия) – Рух – 1:4

Голы: Саркария, 85 (п.) – Пидгурский, 4 (п.), Краснопир, 34, 63, Карабин, 77

Удаления: Слюбык, 88 (Рух, красная карточка)

Динамо Бухарест (Румыния) – Кривбасс – 0:2

Голы: Твердохлеб, 9, Задерака, 83

Полесье – ЛНЗ – 1:0

Гол: Томандзото, 55

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Рух в Словении провел уже второй спарринг. На этот раз соперником команды Виталия Пономарева стал грозный Штурм из Австрии. Львовяне вышли вперед в начале встречи – Пидгурский четко реализовал пенальти. Еще до перерыва Краснопир удвоил преимущество украинцев, а после отдыха оформил дубль. Карабин в середине второго тайма добил соперника, который сподобился лишь на гол престижа с пенальти в концовке встречи.

Кривбасс в рамках подготовки к дебюту в еврокубках без особых проблем справился с бухарестским Динамо. Румыны пропустили на первых минутах: Лунев прошел правым флангом, отдал на Кузыка, который прострелил в центр штрафной на Твердохлиба – тот успел принять и пробить точно в дальний угол. В конце тайма только реакция Маханькова спасла после выстрела Политича – кипер перевел сферу в стойку. В эндшпиле встречи новичок криворожан Драмбаев нашел длинным пасом Задераку, тот ворвался в штрафную и точно пробил в ближний угол, поставив жирную точку в матче.

Еще один представитель элиты – Полесье – минимально одолел ЛНЗ. Судьбу встречи решил гол конголезского легионера Бореля Томандзото, который вторую половину сезона провел в аренде в Звягеле.

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