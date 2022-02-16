Львовский клуб продолжает чистить свои ряды – на этот раз лишним оказался Осазе Де Росарио.

Нападающий Осазе Де Росарио покинул Рух, сообщает официальный сайт львовского клуба.

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Стороны договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию.

Напомним, американец присоединился к лагерю "желто-черных" в сентябре 2021 года. За это время воспитанник академии Нью-Йорк Сити провел два матча в УПЛ (результативными действиями не отмечался) и три поединка в чемпионате U-19.

К слову, Рух ушел на зимнюю паузу на 11 строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 очков. Первый поединок после возобновления чемпионата Украины львовяне проведут 28 февраля – на своем поле они будут принимать Колосс.

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