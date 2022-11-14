Рух и Минай подходили к личной встрече в далеко не лучшей форме. Львовяне держались всего в двух очках от зоны вылета, а закарпатцы до сих пор не могли ее покинуть – кроме того, они проиграли три матча подряд. При таких условиях ничья никого не устраивала.

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Первый тайм не порадовал интересными моментами. Команды огрызнулись несколькими дальними ударами, которые не были острыми. Зато игра оказалась чрезвычайно жесткой – хозяева получили три желтых карточки и потеряли из-за травмы Федорчука, а гости имели два предупреждения и травму Гончара. Вместо них на поле вышли Довгий и Трубочкин соответственно.

Тем не менее, зрители в вип-ложе и у телеэкранов таки увидели гол до перерыва. Неудивительно, что его забили с пенальти, который на 22-й минуте заработал Рух – Бандура после неудачной скидки от Горина сбил Джека Грилиша Климчука. Сам пострадавший и реализовал наказание, пробив точно под левую штангу. 1:0!

Именно с этим счётом команды отправились отдыхать. В начале же второго тайма Рух выглядел значительно активнее, упустив две голевые возможности. Так, на 55-й минуте Карабин получил разрезной пас от Соломона-Отабора и оказался прямо перед Бандурой, но переиграть его не удалось. На 60-й же Джек Грилиш Климчук замкнул передачу на дальнюю штангу, пробив с нескольких метров – мяч попал во внешнюю сторону сетки.

Наказание за расточительность прилетело на 63-й минуте. Немчанинов зацепился за скидку на левом краю штрафной и оставил мяч Трубочкину, а тот эффектным ударом с правой попал в дальнюю девятку – без шансов для Ледвия! 1:1.

Всего через четыре минуты после пропущенного гола львовяне могли восстановить свое преимущество усилиями Таллеса. Бреннер принял подачу Романа на правый край штрафной и пробил в ближний угол, однако закарпатцев спасла крестовина! На 83-й же минуте сам Роман сместился с фланга и нанес мощный удар под перекладину – Бандура парировал!

К сожалению для Леонида Кучука, чего-то большего его команда не создала. Минай умело вязал игру, в конце концов добившись своего. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Рух с 12 очками остался на одиннадцатой строчке, а закарпатцы поднялись на тринадцатую строчку.

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