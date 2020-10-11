Рух с пользой использовал паузу на матчи национальных сборных.

Товарищеский матч

Рух – Буковина – 2:0

Голы: Кухаревич, 34 (пен.), Федорчук, 75, (пен.)

Вчера (10 октября) подопечные Ивана Федыка победили Верес 2:1, а сегодня уверенно разобрались с Буковиной.

Первая лига: Черноморец стал лидером, Волынь приходит в себя, Николаев сенсационно разбил Горняк-Спорт со счетом 6:1

Оба тайма складывались по схожему сценарию – Рух атаковал, но забить удавалось лишь с пенальти. Сначала защитник Буковины сбил соперника в штрафном, а затем была игра рукой. К "точке" уверенно подходили Кухаревич и Федорчук.

Напомним, Рух 17 октября будет принимать Динамо в рамках 6 тура УПЛ. Киевляне идут лидером турнирной таблицы, а вот дела "желто-черных" значительно хуже – предпоследняя строчка.

"Не було кумирів, крім батька": відверте інтерв'ю Владислава Шовковського