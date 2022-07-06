Рух в рамках подготовки к новому чемпионату Украины проведет спарринг с Ягеллонией, сообщает официальный сайт "желто-черных".

Верес получил предложение провести спарринг с европейским клубом

Игра состоится 9 июля в польском городе Гроево. Начало матча в 13:00 по киевскому времени. Все деньги, вырученные от поединка, будут направлены в благотворительный фонд United24, созданный для сбора средств для помощи Украине.

Напомним, Ягеллония прошлый сезон завершила на 12-й строчке турнирной таблицы Экстраклясы. За команду выступает бывший украинец Тарас Романчук – в 2018 году он сменил гражданство и даже успел дебютировать за сборную Польши.

Россия напала на Украину: фаны Десны мстят оккупантам за избитый Чернигов, Динамо помогает ВСУ (LIVE)