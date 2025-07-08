Рух просматривает панамского защитника – журналист раскрыл намерения львовян относительно трансфера
8 июля 08:00 - Читати українською
Рух может усилить оборону центральным защитником из Панамы.
Хесус Дельгадо проходит просмотр во львовском клубе, сообщает журналист Игорь Бурбас.
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По информации источника, в ближайшие дни тренерский штаб примет решение относительно его будущего.
Добавим, что 23-летний защитник в январе 2025 года подписал контракт с испанским Умеситом, который действует до конца текущего года. В этом сезоне он провел 12 поединков и получил 5 желтых карточек.
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