Защитник Роберто Роза может присоединиться к Руху после завершения трансферного окна.

Роберто Роза находится на тренировочной базе Руха и может присоединиться к клубу в ближайшее время на правах свободного агента, сообщает meta-ratings.

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Львовяне должны принять решение о подписании Розы на следующей неделе. Поскольку он находится в статусе свободного агента, то "желто-черные" смогут заявить его на текущий сезон.

К слову, прошлый сезон Роза играл в аренде в клубе Парана с бразильской Серии Б, однако успел провести лишь 3 матча. Травмировав колено, он вернулся в расположение Интернасьоналя для восстановления.

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