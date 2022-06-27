"Недавно Игорь Цыганык сообщил, что Шахтер выходил на львовский Рух с намерением приобрести двух футболистов – Марка Сапугу и Алексея Сыча.

Шахтер нацелился на двух украинцев из УПЛ и может вернуть Коваленко

Я немного конкретизирую. Григорий Козловский разговаривал с Дарио Срной. В этих разговорах он оценил Марка Сапугу в 7 млн долларов. Алексея Сыча – в 4 млн долларов. Мы можем дискутировать – большая ли это сумма, или нет. Я убежден, что это очень большая цена за этих игроков.

Но так же я понимаю, что это тоже часть футбола как бизнеса. Козловский – владелец клуба и инвестирует свои собственные средства в этот клуб, поэтому имеет право на субъективную оценку стоимости футболистов", – подытожил Вацко в эфире Вацко on air.

Отметим, что Transfermarkt оценивает 19-летнего Сапугу в 200 тысяч евро, а 21-летнего Сыча – в 400 тысяч.

Ярмоленко в Динамо, Рух витіснить Зорю, сильна збірна і бідні "аграрії" – що буде з українським футболом?