Накануне в СМИ появилась информация об интересе к защитнику Руха Богдану Слюбику со стороны Униона, Вольфсбурга и Лацио. Игрок и клуб озвучили свою позицию относительно потенциального трансфера.

"Вы столько клубов назвали, что у меня аж голова закружилась. Никаких предложений по Слюбику мы не получали и никто с нами не контактировал. Я не знаю, кто распускает такую информацию. Наверное, это какие-то агентские игры.

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Позиция клуба у нас такая – мы готовы рассматривать предложения по любому нашему футболисту. В какую сумму мы оцениваем Слюбика? Мы не оцениваем своих футболистов, мы же не на базаре. Их оценивает рынок", – отметил генеральный директор Руха Игорь Дедышин в комментарии Sport-Express.

Отреагировал на слухи и сам футболист. "Конечно, хотелось бы попасть в Европу – это мечта каждого футболиста. Ближе по стилю игры и лично по душе мне Серия А. Чтобы быть ближе к маме. Это моя мечта", – цитирует Слюбика Legioners.ua.

Напомним, контракт Слюбика с Рухом рассчитан до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне он провел за "черно-желтых" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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