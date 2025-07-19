Товарищеские матчи

Рух – Куликов-Белка – 2:4

Голы: Роман, 1, Товарницкий, 64 – Нечипоренко, 8, 18 (пен.), Дударенко, 28, Джума, 88 (автогол)

Рух – Буковина – 0:2

Голы: Груша, 57, 79 (пен.)

Оболонь – Верес – 0:1

Гол: Шарай, 62

Оболонь – Верес – 3:0

Голы: Теслюк, 10, 26, Близниченко, 39

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Представители УПЛ Оболонь и Верес сегодня провели сразу два очных спарринга на клубной базе "пивоваров" в Буче. В первом матче Верес одержал минимальную победу благодаря голу Владислава Шарая на 62-й минуте.

Во втором поединке, который команды играли другими составами, Оболонь взяла убедительный реванш. Киевляне разгромили своего соперника забив три мяча еще в первом тайме. Уже на 10-й минуте Денис Теслюк вывел Оболонь вперед, реализовав пенальти. Вскоре тот же Теслюк забил второй раз, отличившись ударом головой. А на 39-й минуте Виктор Близниченко замкнул подачу Чечера и установил окончательный счет матча – 3:0 в пользу Оболони.

Два матча за день отыграла еще одна команда УПЛ – львовский Рух. В своем первом спарринге подопечные Ивана Федыка уступили Куликов-Белке из Второй лиги, пропустив сразу четыре мяча.

Игра начиналась неплохо для Руха, львовяне забили уже на первой минуте усилиями Виталия Романа. Однако клуб из Второй лиги еще до перерыва ответил тремя голами. Во втором тайме Рух контролировал игру, но сравнять счет не удалось. На 64-й минуте Товарницкий сократил отставание львовян, но в конце игры Джума забил в собственные ворота. В итоге матч завершился победой Куликова – 4:2.

Во втором спарринге Рух встретился с перволиговой Буковиной. В первом тайме больше возможностей забить имели игроки "желто-черных", однако ударам Пидгурского и Фаала совсем немного не хватило точности.

На 57-й минуте Буковина повела в счете, отличился Груша. А на 79-й минуте подопечные Сергея Шищенко заработали пенальти, который реализовал Груша, оформив дубль. Свой последний спарринг львовский Рух сыграет 26 июля против Вереса.

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