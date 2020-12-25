Рух решил попрощаться с еще одним игроком в зимнее межсезонье.

Новичок УПЛ на своем официальном сайте объявил о разрыве контракта с защитником Владимиром Заставным.

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Защитник присоединился к Руху летом 2017 года. С тех пор провел за "желто-черных" 89 матчей, войдя в тройку главных ветеранов клуба. В текущем сезоне Заставный не мог похвастаться стабильным местом в составе – всего 4 матча и ни одного результативного действия.

Добавим, что ранее Рух уже успел попрощаться с капитаном Игорем Дуцем и хавбеком Иваном Калюжным.

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