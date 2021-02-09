"В составе Руха на сборах был, а возможно, еще и есть, футболист (не знаю, подписали его, или нет), за 50% прав на которого в свое время 4 миллиона долларов заплатила Барселона! Это Лукас Патанелли.

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Видите, какая судьба – в 16 лет тебя может покупать Барселона, а через 4 года ты оказываешься в одной из украинских команд на просмотре. Не знаю, подписали или отправили обратно, но на первых тренировках он произвел неплохое впечатление", – сообщил журналист Игорь Цыганык в авторской программе на YouTube.

К слову, в 2016 году каталонский клуб действительно приобрел половину прав на Патанелли у Индепендьенте, опередив в борьбе за игрока Реал, Челси, ПСЖ и Порту. Аргентинца считали мегаталантливым, но он до сих пор даже не дебютировал на профессиональном уровне.

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