– Какие детали сделки Виталия Романа с Лехией?

– Контракт Виталия Романа с Лехией был заключен 12 августа 2025 года. Это была индивидуальная сделка игрока, детали которой нельзя раскрывать из-за конфиденциальности, но которая вступала бы в действие после того, как клуб из Гданьска осуществит первый транш за аренду футболиста. Если бы эта проплата была осуществлена, Рух сразу бы передал Лехии все необходимые бумаги для регистрации игрока и у них была такая возможность до 8 сентября – до закрытия трансферного окна. Впрочем, Лехия не воспользовалась этой возможностью, а потому контракт игрока с польским клубом будет аннулирован. Теперь для полного расторжения соглашений необходимо, чтобы "Лехия" выплатила штраф Виталию Роману и Руху. Мы были готовы к такому развитию событий, поэтому и прописали в соглашении пункт о штрафных санкциях для Лехии.

– Почему Рух решил продать Виталия Романа именно в Лехию?

– Рух пошел навстречу Виталию Роману, ведь понимал и видел его желание играть в Польше. Это же будет касаться и других наших игроков, если клуб получит предложение, которое будет устраивать "Рух" и футболиста. К сожалению, сложилась неприятная ситуация, которая сделала невозможным переход Виталия в Лехию. Поэтому наш клуб требует у польской стороны компенсацию за сорванные договоренности. Мы были предупреждены о том, что Лехия имеет плохую репутацию, может не соблюдать условия контракта, поэтому и включили в него пункт о штрафных санкциях.

В моей практике еще не было такого прецедента, чтобы клубы договорились между собой о трансфере, игрок уже заключил контракт и находился в расположении новой команды, но она в свою очередь не заплатила за него деньги. Лехия не предоставила никаких гарантий, что выплатит средства согласно договоренностям. Контакт польского клуба с агентом нерегулярный, ведь руководство Лехии через раз отвечает на звонки и сообщения, а с Рухом они вообще не выходят на связь. Это неприемлемо в современном европейском футболе! Лехия ведет себя непрофессионально и не уважает интересы игрока и стороны, с которой вела переговоры.

– Что вы можете сказать о Виталии? Какова его реакция на сорванный переход?

– Виталий Роман сейчас ждет встречи с руководством Лехии. Игрок уже арендовал жилье в Гданьске, заключил контракт с клубом, за свои деньги добирался в Польшу и перевез туда свою девушку, делала документы. Сам Виталий тоже неприятно удивлен поведением Лехии и не ожидал такого непрофессионализма.

Мы постоянно на контакте с Виталием Романом еще момента начала переговоров, ведь нам нужно было убедиться, что он действительно хочет перейти в другой клуб, согласовать возможности этого трансфера. Игрок понимал, что соглашение еще не закрыто, поэтому тоже находился с Рухом на связи, чтобы быть в курсе этого дела и переживал за то, чтобы этот переход состоялся. Конечно, сейчас у Виталия подавленное состояние и он разочарован тем, какого развития приобрела эта ситуация. Со своей стороны скажу, что подход Лехии к переговорам является любительским и только дискредитирует клуб, который нарушает действующие договоренности, которые закреплены документально. Поэтому Лехия должна понести наказание согласно условиям контракта – выплатить компенсации игроку и Руху.

– Польские СМИ писали, что Лехия была недовольна физической формой игрока. Соответствуют ли действительности эти утверждения?

– Было смешно читать польскую прессу, которая ссылаясь на представителей Лехии писала о якобы "неудовлетворительной форме Виталия Романа". Это не юный неизвестный футболист, а игрок молодежной сборной Украины, который имел стабильную игровую практику в Рухе, с которым прошел летние сборы. Польский клуб был готов платить за него большие деньги, и теперь странно слышать, что Лехия хочет выставить все так, якобы игрок не удовлетворил их ожидания. Здесь уже вопрос к клубу, который хотел арендовать этого футболиста, как они интегрировали его в свой тренировочный процесс и почему Лехия саботировала переход игрока.

Конечно, Рух ценит сотрудничество с польскими партнерами и благодарен польскому народу за поддержку во время войны. Воспитанники нашей Академии регулярно играют на турнирах в Польше против местных команд, нас там всегда тепло принимают и мы благодарны за это. Положительным примером была наша коммуникация со Сталью из Жешува, куда перешел наш игрок – Святослав Ванивский. Этот трансфер прошел без проблем, у нас сохранились прекрасные отношения, клубы даже сыграли товарищеский матч во время летних сборов. Никоим образом "Рух" не хочет говорить что-то плохое о польском футболе и местных клубах, впрочем, поведение Лехии является вопиющим и неприемлемым. О чем можно говорить, если руководство клуба даже не выходит на связь с футболистом, которого они хотят приобрести. Любой на нашем месте поступил бы так же и требовал бы справедливости. Руководство Лехии дискредитировало себя в глазах футбольного сообщества и продемонстрировало свою некомпетентность.

– Какие дальнейшие действия Руха и когда игрок вернется в расположение клуба?

– Мы ждем расторжения контракта игрока с Лехией. Как только это произойдет, Виталий Роман вернется в расположение Руха – он наш футболист, который находится в заявке клуба на этот сезон. Собственно, понимая риски, мы не отзаявляли Виталия до первого транша за аренду футболиста, который клуб так и не получил – все это было прописано в соглашении с Лехией. Реноме этого клуба подтолкнуло нас к соответствующим действиям, чтобы Рух мог подстраховать себя в случае срыва трансфера и получить соответствующие средства. К сожалению, наши опасения оправдались и сейчас мы ожидаем выплату штрафных санкций польским клубом.

После закрытия трансферного окна Рух направил официальное письмо Лехии, что клуб не придерживался договоренностей. Мы требуем скорейшего возвращения нашего футболиста и в 10-дневный срок выплатить компенсацию за несоблюдение условий перехода игрока. Если этого не произойдет, то Рух будет обращаться в соответствующие органы в ФИФА и УЕФА, чтобы добиться желаемого и наказать Лехию за их непрофессионализм", – рассказал в интервью официальному сайту Руха спортивный директор Владимир Лапицкий.

Напомним, что трансфер защитника Виталия Романа в польский клуб сорвался. Игрок вернулся в расположение львовян.

