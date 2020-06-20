Рух повторно прошел тест на коронавирус – в клубе зафиксирована вспышка COVID-19

Футболисты, тренерский штаб и сотрудники Руха снова прошли ПЦР-тестирование на наличие COVID-19.

"После выявления случаев заболевания COVID-19 футболисты, тренерский штаб и персонал клуба в субботу прошли очередное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию.

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Результаты медобследования ожидаются в понедельник. С целью предотвращения распространения инфекции команда и в дальнейшем будет находиться на самоизоляции.

Напомним, предварительное тестирование зафиксировало четырех инфицированных коронавирусом – трое игроков и один сотрудник клуба", – говорится в заявлении на официальном сайте Руха.

К слову, первые матчи после рестарта Первой лиги должны состояться на следующей неделе. Рух после 19-ти туров занимает в турнирной таблице первое место, набрав 39 очков.

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