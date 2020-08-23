Рух потерпел сокрушительное поражение от Ворсклы в дебютном матче УПЛ

Рух дебютировал в УПЛ, неплохо начав выездной поединок против Ворсклы. В первые десять минут нельзя было отдать предпочтение ни одной из команд, но львовяне нравились своей организованностью и смелостью – впрочем, для успешности в элите этого мало. Уже на 10-й минуте полтавчане наказали новичков за провальную оборону: хозяева заработали штрафной, Кане с него пробил в стенку (точнее, в Скляра, который пристроился к ней), а Пуцлин, спокойно получив отскок, метров с 24-х мощно выстрелил в левый нижний угол – 1:0!

Рух мог отыграться уже на 13-й минуте усилиями Русина, которому удалось ворваться в центр штрафной, однако его дальнейший удар просвистел над перекладиной. Был также перспективный проход Кухаревича на 20-й, но до остроты дело так и не дошло. Ворскла же, захватив инициативу, дала понять, что не собирается играться с дебютантами – и если удар Кане в падении через себя был неточным, то его включение в атаку на 27-й минуте завершилось взятием ворот. Ибрагим навесил на левый край штрафной, Альюн сбросил мяч на дальнюю штангу, а Яворский с метра попал в неё – мяч рикошетом от Мысака вылетел в поле, откуда его неудачно вынесли. Степанюк подхватил сферу и расстрелял ворота – 2:0.

После этого в тайме особой остроты не возникало. Ворскла отдала инициативу и приглашала Рух на свою половину, но ничего интереснее удара Русина с острого угла (Ризнык справился с ним) львовяне не создали. А зря! Под самый перерыв полтавчане довели счёт до унизительного: на 43-й минуте Кулач вышел один на один с Мисаком и переиграл его, а Дуць при попытке спасти срезал мяч в собственные ворота – 3:0! И ровно через минуту Скляр ударом в упор замкнул прострел Степанюка – 4:0.

После перерыва Иван Федик выпустил Федорчука и Эрнеста, а затем и Оринчака, но уже на 49-й минуте Ворскла забила пятый гол – Пердута исполнил классную передачу на Кулача, а тот сместился в центр и мощно пробил в дальний угол. Через минуту с дистанции стрелял Кане, но это уже было не очень остро. Эрнест ответил выстрелом из-за штрафной, не создав проблем Ризныку, но на 65-й минуте Руху удалось забить дебютный гол в УПЛ – Ризнык парировал удар Оринчака перед собой, а Федорчук сыграл на добивании. 5:1.

Ещё через три минуты Ворскла могла забить шестой мяч, однако против был Мисак, который парировал два выстрела в одном моменте – это Кане и Якубу не смогли пробить голкипера с минимальных дистанций. После этого активность команд начала падать вместе с качеством моментов. Команды обменялись рядом стандартов, а на 86-й минуте Кулач забил неплохой гол, отменённый из-за офсайда. Был также неплохой проход Кане в стиле Бэйла в финале Кубка Испании, но ударом этот эпизод не завершился.

Уже в компенсированное время Руху удалось забить ещё один гол: Бойчук открылся за спину под классную передачу Русина, расстреляв ворота с левого края штрафной – 5:2. На этом счёте арбитр и дал финальный свисток.