Рух потерпел поражение от хорватского Хайдука, ЛНЗ Черкассы переиграли Оболонь в домашнем матче: спарринги клубов УПЛ
Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону через товарищеские матчи. Читайте о поединках, которые состоялись 9 июля, на "Футбол 24".
Летние сборы, товарищеские матчи клубов УПЛ
Рух – Хайдук Сплит (Хорватия) – 1:3
Голы: Притула, 62 – Шошич, 35, Дурдов, 66, Скоко, 72
ЛНЗ Черкассы – Оболонь – 2:0
Голы: Муравский, 84, Каплиенко, 90
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Рух на сборах в Словении сыграл свой третий спарринг. Сегодня соперником львовян стал Хайдук Сплит из Хорватии. Соперник вышел вперед уже на 29-й минуте встречи. Рух смог ответить только во втором тайме, когда Притула на 62-й минуте пробил с левой ноги в дальний угол ворот. Однако хорваты не растерялись и через 6 минут забили второй мяч в ворота Руха. Позже Хайдук удвоил свое преимущество над украинским клубом, установив окончательный счет 3:1.
Во втором товарищеском матче ЛНЗ Черкассы обыграли Оболонь. Первый тайм завершился без голов, но во второй половине встречи Муравский открыл счет на 84-й минуте ударом головой после подачи с левого фланга. В конце основного времени Каплиенко удвоил преимущество команды, подобрав мяч в штрафной площадке и пробив в дальний угол ворот.
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