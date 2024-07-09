Летние сборы, товарищеские матчи клубов УПЛ

Рух – Хайдук Сплит (Хорватия) – 1:3

Голы: Притула, 62 – Шошич, 35, Дурдов, 66, Скоко, 72

ЛНЗ Черкассы – Оболонь – 2:0

Голы: Муравский, 84, Каплиенко, 90

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Рух на сборах в Словении сыграл свой третий спарринг. Сегодня соперником львовян стал Хайдук Сплит из Хорватии. Соперник вышел вперед уже на 29-й минуте встречи. Рух смог ответить только во втором тайме, когда Притула на 62-й минуте пробил с левой ноги в дальний угол ворот. Однако хорваты не растерялись и через 6 минут забили второй мяч в ворота Руха. Позже Хайдук удвоил свое преимущество над украинским клубом, установив окончательный счет 3:1.

Во втором товарищеском матче ЛНЗ Черкассы обыграли Оболонь. Первый тайм завершился без голов, но во второй половине встречи Муравский открыл счет на 84-й минуте ударом головой после подачи с левого фланга. В конце основного времени Каплиенко удвоил преимущество команды, подобрав мяч в штрафной площадке и пробив в дальний угол ворот.

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