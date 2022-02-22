Рух попрощался с опытным защитником
13:57 - Читати українською
Львовский клуб продолжает чистку своих рядов – на этот раз ненужным оказался Роман Гагун.
Защитник Роман Гагун больше не будет выступать за Рух, сообщает официальный сайт "желто-черных".
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Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.
Напомним, Гагун перешел в Рух в октябре 2020 года. В текущем сезоне провел за львовян 8 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.
К слову, ранее "желто-черных" покинули сербский защитник Милош Стаменкович и украинский полузащитник Андрей Кухарук.
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