Рух на официальном сайте сообщил, что с сегодняшнего дня Марьян Мысык находится в статусе свободного агента.

Уникальный легионер Руха бесплатно перебрался в Китай

27-летний хавбек выступал за "желто-черных" с 31 декабря 2019 года. В общем, Мысык провел 72 матча, отметившись голом и 8 ассистами.

Напомним, что Марьян является воспитанником донецкого Металлурга и успел еще поиграть за Сталь Каменское, Ворсклу и Верес.

Рух минимально обыграл Колос – гол на 3-й минуте стал решающим, ковалёвцы впервые проиграли дома за полгода