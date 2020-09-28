Андрей Коробенко и Рух прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, информирует официальный сайт львовян.

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Коробенко присоединился к Руху в октябре прошлого года. За это время он принял участие лишь в 11 поединках и отметился голом. В свое время Андрей считался очень перспективным игроком в академии Шахтера и выступал за "горняков" в Юношеской лиге УЕФА.

Также клуб покинул Габриэль дос Сантос. Нападающий за полтора года пребывания во Львове сыграл в семи встречах Первой лиги. В УПЛ бразилец так и не дебютировал.

К слову, Рух расположился на 12 строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, одержав лишь одно очко в 4-х турах в матче с Шахтером.

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