"Мы нашли молодого футболиста, которому тогда было 18 лет, – Николая Кухаревича. Так выглядело, что он был никому не нужен. Мы его пригласили к себе. Если есть условия для тренировок, это дает свой результат.

Милевский выбрал себе новый клуб в Украине – СМИ рассекретило планы форварда после завершения карьеры

Сегодня у меня на столе лежит 3 предложения из Бельгии. Генеральные директора и скауты приезжают на игру с СК Днепр-1, едут смотреть на него вживую. Будут предложения, я это понимаю и знаю.

Я на это смотрю нормально, ведь это предложения от хороших европейских клубов, грандов Бельгии. Дать молодому футболисту поехать играть в Европу – это для нас большая честь", – сказал Козловский в эфире ютуб-канала Руха.

Добавим, что 19-летний нападающий в нынешнем сезоне провел 11 матчей в чемпионате Украине, не отметившись результативными действиями. В то же время Кухаревич ярко проявил себя в составе молодежной сборной Украины – нападающий забил 3 гола в ноябрьских матчах отбора на чемпионат Европы U-21 против сверстников из Мальты и Северной Ирландии. Обе встречи команда Руслана Ротаня выиграла.

Наші за кордоном: тріумф і біль Зінченка, яскраве прощання Мілевського, результативні подвиги Яремчука