Рух подтвердил, что ведет переговоры с Кучуком

Спортивный директор Руха Владимир Лапицкий подтвердил, что клуб ведет переговоры с белорусским специалистом.

"К ближайшему матчу команду готовит Андрей Кикоть и Виталий Романюк. То есть те тренеры, которые работали перед Юрием Виртом. Мы ведем переговоры с потенциальными кандидатами. Думаю, что после игры с Карпатами будет известно, кто возглавит Рух.

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Информация о том, что Кучук может возглавить команду? Я не могу сказать на счет правдивости этой информации пока мы не подпишем контракт и не пожмем друг другу руки.

Сейчас с Кучуком идут переговоры, поэтому говорить на эту тему еще рано. Нужно подождать несколько дней и все станет ясно: для журналистов, болельщиков и игроков", – передает слова Владимира Лапицкий Footboom.

Напомним, ранее Кучук возглавлял Украинский Арсенал и Сталь. Также провел некоторое время в России, где тренировал Локомотив, Кубань и Ростов, который покинул в декабре 2017 года.

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