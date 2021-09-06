Центральный защитник Роберто Роза перейдет в Рух, сообщает Globo.

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23-летний защитник Интернасьонала разорвал контракт с "красными", который действовал до конца 2022 года. Бразильский клуб не заработает на трансфере игрока сейчас, но сможет рассчитывать на 50 процентов от суммы последующей перепродажи.

К слову, прошлый сезон Роза играл в аренде в клубе Парана из бразильской Серии Б, однако успел провести лишь 3 матча. Травмировав колено он вернулся в расположение Интернасьонала для восстановления.

Напомним, в середине апреля в лагерь бразильцев из УПЛ вернулся скандальная экс-звезда Шахтера Тайсон.

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