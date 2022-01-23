Полузащитник Жальгириса Эльхаджи Папе Диав продолжит карьеру в Рухе, сообщает Meta Ratings.

Рух усилится легионером из бразильской Серии А

О трансфере 27-летнего защитника будет объявлено в ближайшее время. Сообщается, что игрок обошелся львовскому клубу в 100 тысяч евро.

К слову, у Диава большой опыт выступлений в Европе. Он успел поиграть за бельгийский Дендер, польскую Корону и французские Анже и Кан. В Жальгирис перешел в статусе свободного агента в феврале 2021 года. В текущем сезоне провел за литовскую команду 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Успел дебютировать и за сборную Сенегала. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

К слову, прошлой зимой Эльхаджи находился на просмотре в полтавской Ворскле, однако не впечатлил тренерский штаб Юрия Максимова.

Трансферы УПЛ зима-2022 – Динамо продало Миколенко и сбрасывает балласт, два бразильца в Шахтере и другие переходы