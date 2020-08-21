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Рух подписал Федорчука

16:55 - Читати українською
Рух подписал Федорчука

Львовский Рух усилился опытным полузащитником Валерием Федорчуком. Прошлый сезон он провел в Мариуполе.

Ветеран стал игроком дебютанта УПЛ, сообщает официальный сайт организации.

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Федорчук попал в заявку Руха на сезон 2020/21. В новой команде он будет выступать под 5-м номером. 31-летний хавбек уже имеет опыт выступлений в столице Галичины. Ранее Федорчук защищал цвета Львова и Карпат. Также он выступал за Кривбасс, Днепр, Волынь, Динамо, Верес, латвийскую Ригу и Мариуполь.

В прошлом сезоне Валерий Федорчук провел 27 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

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