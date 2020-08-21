Рух подписал Федорчука

Ветеран стал игроком дебютанта УПЛ, сообщает официальный сайт организации.

Заря разорвала контракт со своим защитником

Федорчук попал в заявку Руха на сезон 2020/21. В новой команде он будет выступать под 5-м номером. 31-летний хавбек уже имеет опыт выступлений в столице Галичины. Ранее Федорчук защищал цвета Львова и Карпат. Также он выступал за Кривбасс, Днепр, Волынь, Динамо, Верес, латвийскую Ригу и Мариуполь.

В прошлом сезоне Валерий Федорчук провел 27 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

"Не створи собі кумира": чому Віктор Скрипник – не ідеальний тренер і за що його потрібно критикувати