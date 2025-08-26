Львовский клуб договорился о сотрудничестве с иностранным игроком.

Рух объявил о подписании бразильского форварда Александрино Де Лима Луис Жорже (Тутти).

Форвард Руха официально перешел в клуб Первой лиги

Контракт 18-летнего игрока с "желто-черными" рассчитан до конца декабря 2029 года. Тутти является воспитанником бразильского Новоризонтино. Он выступал за эту команду в разных возрастных категориях в чемпионате штата Сан-Паулу.

Сейчас Рух занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, в активе львовян 3 очка после трех туров чемпионата.

