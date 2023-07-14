Защитник Руха Глеб Савчук продолжит свою карьеру в хмельницкой команде.

Подолье усилит свой состав, подписав защитника львовской команды. Как сообщает Sport.ua, Глеб Савчук отправится в аренду на один сезон.

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20-летний защитник ранее выступал во Второй лиге в составе Карпат. В прошлом сезоне Савчук играл за молодежную команду Руха U19. В 21 матче он забил один гол.

Сезон 2023/24 в Первой лиге должен стартовать 28 июля. Подолье начнет свою кампанию с матча против Прикарпатья.

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