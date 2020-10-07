Львовский клуб решил провести матч против киевлян на домашнем стадионе.

Рух отказался переносить поединок 6-го тура с Динамо в Киев на НСК Олимпийский.

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Как сообщает Динамомания, такой запрос киевляне делали, чтобы лучше подготовиться к поединку с Ювентусом в Лиге чемпионов (20 октября).Сейчас Рух начал продажу билетов, о чем сообщил на своем официальном сайте. Соответственно, матч состоится во Львове 17 октября в 17:00.

Ранее, перед матчем квалификации ЛЧ с Гентом, "бело-синие" попросили Минай о переносе матча УПЛ в Киев – закарпатский клуб пошел навстречу Динамо.

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