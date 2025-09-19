В июле во львовский Рух на просмотр приехал панамский центральный защитник Хесус Дельгадо. Фактурный защитник должен был получить свой шанс в контрольных поединках на летних сборах, однако его пребывание во Львове оказалось достаточно коротким, сообщает Telegram-канал Inside UPL.

Уже в первой контрольной игре против Черноморца было заметно, что игроку не хватает нужного уровня. Второй шанс он получил в матче с Эпицентром, где серия ошибок привела к пропущенному голу. После этого тренерский штаб Ивана Федыка решил отказаться от его услуг. Именно Дельгадо вернулся на свою родину в клуб Умесит.

По данным портала Transfermarkt, 24-летний панамский центрбек оценивается в 100 тысяч евро.

