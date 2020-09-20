Бывший директор ФК Москва Максим Мотин теперь будет работать в львовском клубе.

Львовский клуб не объявлял о назначении россиянина на должность директора по развитию, однако Мотин выложил фотографию в своем Facebook, которая свидетельствует о его сотрудничестве с Рухом.

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Отметим, что ранее Максим работал директором ФК Москва, который был расформирован в 2010 году.

К слову, Рух уже сегодня сыграет первый домашний поединок в УПЛ против Колоса, начало матча в 19:30.

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