Рух отдал экс-директору ФК Москва должность в менеджменте
13:13 - Читати українською
Бывший директор ФК Москва Максим Мотин теперь будет работать в львовском клубе.
Львовский клуб не объявлял о назначении россиянина на должность директора по развитию, однако Мотин выложил фотографию в своем Facebook, которая свидетельствует о его сотрудничестве с Рухом.
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Отметим, что ранее Максим работал директором ФК Москва, который был расформирован в 2010 году.
К слову, Рух уже сегодня сыграет первый домашний поединок в УПЛ против Колоса, начало матча в 19:30.
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