Спортивный директор львовского Руха Владимир Лапицкий заявил, что команда не планирует менять тренера в ближайшее время.

"Впервые об этом слышу. Прочитал сегодня... Но я виделся только что с главным тренером, провели первую тренировку, после обеда будет вторая тренировка.

Вернидуб может возглавить Рух – Козловский запланировал переговоры с тренером

Про Вернидуба я ничего не слышал и не знаю. Речь о смене тренера не идет. Информации о новичках до 4 сентября не будет, потому что у нас запланирован спарринг, после него будем определяться", – сказал Лапицкий в комментарии Tribuna.

Ранее сообщалось, что Вернидуб может возглавить Рух и якобы планируются переговоры с президентом Козловским.

Напомним, что в понедельник Юрий Вернидуб официально покинул Шахтер Солигорск, несмотря на лидерство в чемпионате Беларуси. В 2011-2019 гг. тренер работал с луганской Зарей. Лучшее достижение – 3-е место в УПЛ в сезоне 2016/17 и два выхода в групповой этап Лиги Европы.

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