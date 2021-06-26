Уже сегодня, 26 июня, Рух сыграет свой первый контрольный матч после выхода из отпуска. Соперником команды Ивана Федыка станет любительская Леокерамика.

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По сообщению Meta Ratings, все этапы подготовки к сезону 2021/22 Рух проведет на клубной базе в Винниках. Спарринг-партнерами львовян будут также: Волынь (4 июля), тернопольская Нива (10 июля), Верес (11 июля) и Агробизнес (16 июля).

Напомним, в прошлом розыгрыше УПЛ Рух завоевал 28 очков и финишировал на 10-й строчке турнирной таблицы.

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