Сенсационных и неожиданных изменений в ближайшее время в команде не будет.

Несмотря на неудачные выступления Руха в чемпионате Украины, в ближайшее время клуб не планирует изменений на тренерском мостике.

Ингулец в меньшинстве удержал боевую ничью с Рухом на выезде

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что во львовскую команду может снова вернуться белорусский специалист Леонид Кучук, ранее уже возглавлявший Рух.

Однако, как сообщает издание Meta Ratings, кредит доверия у руководства Руха к главному тренеру Ивану Федыку не исчерпан. После поединка 9-го тура против Ингульца тренер встретился с президентом клуба Григорием Козловским, но об отставке речь не шла. Поэтому, в последних четырех календарных матчах до окончания первой части сезона никаких изменений на тренерском мостике Руха не предвидится.

Напомним, после 9-ти туров подопечные Федыка занимают в турнирной таблице УПЛ предпоследнюю строчку, набрав 4 балла. Львов, который идет последним, имеет такое же количество очков и игру в запасе. Следующий поединок Руха в чемпионате Украины состоится 20 ноября – на Арене Львов команда будет принимать Мариуполь.

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