Рух определился с местом проведения матчей в случае выхода в УПЛ

Львовский Рух сменит домашний стадион, если сумеет повыситься в классе.

"Рух в случае выхода в украинскую Премьер-лигу (а кто-то сомневается?) основным стадионом для проведения домашних игр заявит Арену Львов.

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Уютный Скиф не удастся быстро подтянуть до аттестационных требований элитной лиги украинского футбола", – говорится в сообщении издания Спортивка.

Напомним, после 19-ти туров Первой лиги Рух возглавляет турнирную таблицу. По информации СМИ, розыгрыш нынешнего сезона Первой лиги не будет возобновляться.

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