Рух определился с домашним стадионом на случай выхода в УПЛ

Технический директор львовского Руха Тарас Гордиенко рассказал, на каком стадионе команда будет проводить свои домашние матчи в случае повышения в классе.

"Серьезность намерений нашего клуба подчеркивается не только игрой, а в том числе и тем, что мы серьезно задумываемся, где будем играть в случае своего повышение в классе. Склоняемся к тому, что домашней ареной в УПЛ должен быть стадион Скиф, а потому заинтересованы, чтобы в ближайшее время он отвечал всем стандартам проведения матчей Премьер-Лиги, так и трансляции этих поединков.

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Совместно с сотрудниками телеканала "Футбол" провели инспекцию арены, чтобы определить необходимые работы. Уже подписали документы между клубом и владельцем стадиона – Львовским университетом физической культуры, – которые свидетельствуют общее понимание обеих сторон в необходимости проведения некоторых работ на Скифе. В первую очередь, мы говорим о необходимости обустройства подогрева поля, увеличение емкости стадиона, создание медиазоны. Начинать работы будем в конце марта", – цитирует Гордиенко официальный сайт Руха.

Отметим, что сейчас стадион Скиф вмещает 3700 зрителей, а по регламенту УПЛ минимальная вместимость должна быть не менее 5 тысяч.

Напомним, после 19 туров Первой лиги Рух возглавляет турнирную таблицу. Правда, на расстоянии 1-6 очков от львовской команды находятся еще 7 коллективов.

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