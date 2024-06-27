Нападающий молодежной сборной Украины U-21 Игорь Краснопир присоединился к “желто-черным”, сообщает официальный сайт клуба. Форвард заключил пятилетний контракт и будет играть за Рух под номером 95.

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В августе 2022 года Краснопир подписал профессиональный контракт с Оболонью. В составе "пивоваров" он сыграл 52 матча, забил 10 голов и отдал 3 ассиста. В прошлом сезоне 21-летний нападающий провел за Оболонь 33 игры, забил 7 голов и один раз ассистировал.

К слову, также Игорь является игроком молодежной сборной Украины U-21, за которую он сыграл 8 матчей и забил 1 гол. Летом 2024 года нападающий дебютировал за олимпийскую сборную Украины U-23, где провел 4 игры и стал победителем турнира Мориса Ревелло.

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