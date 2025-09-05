Илья Квасница вернулся в Рух после неудачного периода в Карпатах.

Вингер Карпат Илья Квасница официально вернулся в Рух.

Пономарев официально переманил в ЛНЗ еще одного игрока Руха

22-летний игрок, который перебрался к "львам" в начале 2025 года, так и не смог закрепиться в составе команды Владислава Лупашко, а потому решил на правах аренды присоединиться к своему бывшему клубу, где ранее был звездой.

Квасница будет носить в составе "желто-черных" футболку номер 14. Аренда будет действовать до января 2026 года, после чего Илья вернется в Карпаты.

Добавим, что за Рух Квасница сыграл 58 матчей, забив 13 голов и отдав 12 ассистов в период с 2023 по 2025 годы.

Металлист 1925 за тайм разобрал Рух и поднялся в топ-5 УПЛ – неудачный дебют 16-летнего защитника, гол+ассист Калитвинцева