Игроки Руха Рагнар Сигурдссон и Бобир Абдихоликов больше не будут защищать цвета львовского клуба.

Контракт с Сигурдссоном подошел к концу и стороны решили не продолжать сотрудничество, сообщает официальный сайт Руха.

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Что касается Абдихоликова, то узбекский нападающий разорвал соглашение с львовянами по обоюдному согласию. Отметим, что исландец провел только один тайм в составе Руха, а Абдихоликов так и не выходил на поле в официальных встречах.

К слову, Рух набрал 28 очков и занял 10 место по итогам сезона 2020/21 УПЛ.

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