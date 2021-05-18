Рух официально распрощался с двумя игроками – среди них звездный легионер
15:28 - Читати українською
Игроки Руха Рагнар Сигурдссон и Бобир Абдихоликов больше не будут защищать цвета львовского клуба.
Контракт с Сигурдссоном подошел к концу и стороны решили не продолжать сотрудничество, сообщает официальный сайт Руха.
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Что касается Абдихоликова, то узбекский нападающий разорвал соглашение с львовянами по обоюдному согласию. Отметим, что исландец провел только один тайм в составе Руха, а Абдихоликов так и не выходил на поле в официальных встречах.
К слову, Рух набрал 28 очков и занял 10 место по итогам сезона 2020/21 УПЛ.
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