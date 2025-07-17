Дмитрий Ледвий официально покинул Рух. Об этом “желто-черные сообщили в своем официальном Telegram-канале.

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"Рух благодарен Дмитрию за профессионализм и длительное и плодотворное сотрудничество и желает ему успехов в дальнейшей карьере. 21-летний вратарь присоединился к "желто-черным" в сентябре 2020 года и дважды становился чемпионом Украины среди юниоров", – заявили в пресс-службе львовской команды.

Всего в составе Руха Дмитрий провел 58 матчей, 20 из которых были на ноль. Кроме того, голкипер выступал в составе юношеских сборных Украины.

Добавим, что портал Transfermarkt уже указывает, что Ледвий стал игроком ЛНЗ, который тренирует экс-тренер Руха Виталий Пономарев. При этом черкасская команда еще не объявляла официально об этом трансфере.

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