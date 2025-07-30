Новым игроком Руха стал молдавский полузащитник Влад Рейляну, сообщает официальный сайт "желто-черных".

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22-летний хавбек перешел во львовский клуб из Зимбру на правах аренды. За команду Ивана Федыка он будет выступать до конца сезона – у Руха будет первоочередное право выкупа игрока. В новом коллективе Влад будет выступать под номером 8.

Напомним, Рейляну – воспитанник Зимбру. Всего в составе кешеневцев провел 120 матчей, забив 11 голов и отдав 20 ассистов. Также он выступал за юношеские (7 матчей) и молодежные (5 голов и 1 ассист в 12 поединках) сборные Молдовы. Transfermarkt оценивает его в 450 тысяч евро.

К слову, Рух по итогам прошлого сезона занял в турнирной таблице УПЛ восьмую строчку.

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