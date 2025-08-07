29-летний правый защитник Юрий Копина возвращается в Рух, сообщает официальный сайт клуба. Игрок подписал контракт сроком на один год и будет выступать под номером 23.

Копина присоединился к команде как свободный агент. Юрий несомненно является легендой Руха, ведь вместе с клубом прошел путь от Второй лиги до самого высокого уровня украинского футбола, проведя 109 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

Перед возвращением Юрий выступал за Александрию, где сыграл 68 поединков, отметившись двумя голами и двумя ассистами.

