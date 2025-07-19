Пресс-служба львовского клуба сообщила о прекращении сотрудничества с 21-летним форвардом Владиславом Погорелым и 24-летним полузащитником Артуром Ременяком.

Экс-голкипер сборной Украины стал спортивным директором Руха

"Рух благодарит Владислава Погорелого и Артура Ременяка за сотрудничество и профессионализм и желает успехов в дальнейшей карьере", – говорится в заявлении Руха.

Погорелый стал игроком "желто-черных" в феврале 2025 года. За это время молодой нападающий провел 4 матча за клуб, результативными действиями не отличался. Владислав Погорелый является воспитанником Шахтера, кроме Руха он выступал в составе Зари и Александрии.

Артур Ременяк присоединился к Руху в январе 2025 года, Всего игрок провел 4 поединка за львовский клуб. Ременяк ранее был игроком Львова и Миная, в его активе есть один матч за молодежную сборную Украины.

К слову, В прошлом сезоне Рух финишировал на 8-м месте в украинской Премьер-лиге.

"В Динамо сказали, что я "как все": Хомченовский о вызове в сборную Украины, сиесте в Сегунде и медалях с Кривбассом