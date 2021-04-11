Аутсайдер Премьер-лиги Рух принимал на домашнем поле Минай. Оба коллектива подходили к матчу в статусе наименее результативных команд текущего чемпионата, а потому ожидаемо хотели забить и получить минимальное преимущество. Первый момент имел Рух уже в дебюте. Мартынюк замыкал подачу с углового, но мяч разминулся с воротами в нескольких метрах.

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Львовяне достаточно активно передвигались с мячом и пытались задействовать фланги, но без особой остроты. Похожая ситуация была и в Миная, который отчаянно хотел завоевать сферу и организовать атаки. Опасных моментов в первом тайме почти не было. Выделить можно только удар со штрафного Федорчука, который завершился угловым. После него Рух забил, но взятие ворот отменили после просмотра VAR. Запомнится первый тайм для Сиякы Багайоко, который дебютировал за закарпатцев, заменив Лопырёнка. Максим травмировался на 24 минуте.

После перерыва команда Федыка активизировалась, а потому в середине тайма болельщики все же увидели взятие ворот. "Желто-черным" удалось забить. Кухарук после нескольких рикошетов поймал мяч и внешней стороной пробил голкипера Миная прямо по центру. Для Андрея это первый гол в украинской Премьер-лиге. За почти 20 минут Рух забил во второй раз. Бойчук умело подставился, а Кондраков подошел к отметке. Даниил хладнокровно реализовал 11-метровый, разведя сферу и Поповича в разные стороны.

Ситуацию вышел спасать Артем Милевский, но не сумел создать абсолютно ничего. На последней минуте удаление получил Багайоко, заработав вторую желтую за грубый фол. Не такой дебют в Премьер-лиге ожидал малиец. Финальный свисток зафиксировал победу команды Ивана Федыка со счетом 2:0. Подопечные Николая Цымбала не знают вкуса побед в 5 встречах подряд.

После 21-го тура Рух все же покинул последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав 16 зачетных баллов. Теперь львовяне расположились на 12 месте. А вот Минай стал последним, имея в своем активе 15 очков.

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